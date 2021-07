Reprezentacja Golubia-Dobrzynia na Jakubowej Sztafecie Rowerowej. Zobacz zdjęcia z rajdu Szlakiem św. Jakuba

Sztafety jakubowe to dwudniowe wydarzenie, w ramach którego uczestnicy pokonywali kujawsko-pomorski odcinek Szlaku św. Jakuba, drogę - Camino Polaco.

Trasa wiodła z Brodnicy, przez Golub-Dobrzyń, Toruń do Mogilna. Była podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczynał się w Brodnicy, wiódł do Torunia, z przystankiem w Golubiu Dobrzyniu. Drugiego dnia rowerzyści pokonali trasę z Torunia do Mogilna.