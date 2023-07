Reprezentacja Polski łyżwiarzy trenuje w Tomaszowie Mazowieckim. „Ten rok powinien być dużo lepszy”

Co ciekawe, Polacy wyszli na treningi na lodzie jako jedna z pierwszych ekip w Europie. – Na ten moment wszystko przebiega bardzo dobrze, mamy komplet zawodników na torze, poza małymi urazami wszyscy są w gotowości na sto procent – mówi Konrad Niedźwiedzki, dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. – Jesteśmy do tej pory zadowoleni z tego zgrupowania. Fajnie, że zawodnicy z short tracku i toru długiego mogą razem trenować i wymieniać się doświadczeniami.

Biało-czerwoni korzystają z Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim, czyli jedynego krytego toru łyżwiarskiego w Polsce. Na zgrupowaniu nie brakuje zarówno zawodników specjalizujących się w short tracku, jak i startujących na długim torze. – Wróciliśmy do siebie i czujemy te pierwsze dni treningów w nogach, ale wszystko idzie zgodnie z planem – mówi Piotr Michalski, mistrz Europy w wyścigu na 500 m na długim torze. – Od kilku lat regularnie przyjeżdżamy do Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie mamy coraz lepsze warunki. Cieszę się, że udało się ustalić parametry na lodzie, które pozwalają nam swobodnie trenować.

Zadowolona z przebiegu przygotowań jest także Natalia Maliszewska, wicemistrzyni świata w biegu na 500 metrów i mistrzyni Europy na tym samym dystansie w short tracku. – Jestem wręcz zaskoczona, że sezon przygotowawczy nie idzie mi tak ciężko i żmudnie, jak w poprzednich latach. Zastanawiam się czy nie wynika to z tego, że mam już prawie 28 lat i sporo wyjeżdżonych kilometrów. Teraz muszę tylko na nowo rozbudować siłę, którą zawsze gubimy pomiędzy sezonami, a później tylko jeździć szybko, czyli to, co bardzo lubię – uśmiecha się zawodniczka.

Jeśli chodzi o cele na zbliżający się sezon, to różnią się one w kadrach short tracku i toru długiego. Pierwsza z ekip ma przed sobą m.in. mistrzostwa Europy i Puchar Świata, a obie imprezy odbędą się w Gdańsku. – Tam będziemy walczyć o medale, szczególnie o to, by powiększyć dorobek krążków z tego roku. Nie ukrywam też, że dobrze byłoby wywalczyć medal mistrzostw świata, bo były to jedyne zawody, na których nie mieliśmy nikogo na podium – mówi Niedźwiedzki. Starty polskich łyżwiarzy wspiera PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.