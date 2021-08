Rewitalizacja centrum Sępólna na ostatniej (długiej) prostej, ale wykonawca wnioskuje o przedłużenie terminu [zdjęcia, organizacja ruchu]

Modernizacja rynku i bocznych uliczek strefy staromiejskiej Sępólna Krajeńskiego jest już na ostatniej, choć jak przyznaje włodarz miasta, długiej prostej. Wydaje się, że do zakończenia inwestycji brakuje już niewiele, jednak już wiadomo, że wykonawca, czyli firma Marbruk z Charzyków, nie zmieści się w terminie, czyli do końca sierpnia. Po raz drugi wystąpił do inwestora, którym jest gmina Sępólno, o przedłużenie terminu i aneksowanie umowy do końca października.

- Gdy po raz pierwszy wykonawca zwrócił się do nas z tym wnioskiem, odpowiedź była odmowna, ponieważ był to praktycznie początkowy etap inwestycji na Placu Wolności. Teraz widzimy, że do końca sierpnia nie zdąży i jest konieczność przedłużenia terminu. Myślę, że pozytywnie rozpatrzymy pismo. Zasięgniemy informacji od inspektora nadzoru, by określił, w ilu procentach wykonana jest inwestycja. Wtedy będziemy wiedzieli, do kiedy aneksować umowę. Będzie to miesiąc, góra dwa. Nam zależy, by rewitalizacja zakończyła się jak najszybciej – informuje Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna.