Rewolucja w zakupach. Tak Covid zmienił klientów

Dziś np. Biedronka oferuje dostawy realizowane przez aplikację Glovo w następujących miastach naszego regionu: Grudziądz, Bydgoszcz, Toruń i Włocławek. Sieć chwali się bezpieczną, bezkontaktową dostawą pod same drzwi. Kurierzy są zaopatrzeni w rękawiczki i maseczki jednorazowe oraz w płyny do dezynfekcji. Za zakupy od 199 zł dostawa jest darmowa. Tańsze zakupy są dostarczane za 5,99 zł, 9,99 zł i 12,99 zł, co zależy od ich wartości.

Portal Bankier.pl pisze, że zakupowa rewolucja zaczęła się od wprowadzenia nowego formatu dostarczania produktów spożywczych. Na początku pandemii miał miejsce wielki wyścig - kto szybciej umożliwi zakupy spożywcze online? Wcześniej niewiele sklepów spożywczych posiadało opcje zamówienia produktów z dostawą do domu, było to m.in. Tesco.

W Stokrotce dostawy realizowane są od poniedziałku do soboty do 3 godzin od złożenia zamówienia. Klient może również wybrać dogodny dla siebie czas dostarczenia towaru. Warto zaznaczyć, że przy zakupach powyżej 100 zł, koszt dowozu to 1 zł. Zamówienia są przygotowywane przez pracowników sklepów. Na Kujawach i Pomorzu Stokrotka oferuje usługę zakupów on-line z dostawą do domów klientów w Bydgoszczy i Toruniu.

Także Kaufland rozwija alternatywne metody, dzięki którym można zaopatrzyć się zdalnie w produkty codziennej potrzeby. Można je zamawiać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Można wskazać godzinę od 9:00 do 23:00 - w zależności od dostępności dostawców i godzin otwarcia wskazanego marketu. Zakupy są u klienta w ciągu 3 godzin. W naszym regionie takie zakupy dowiozą w Bydgoszczy, Toruniu, Grudziądzu i Włocławku. Usługa kosztuje 9,99 zł.