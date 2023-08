Robert Sawina nie jest już menedżerem Apatora Toruń! Wiemy, kto go zastąpi

Czy to wielka niespodzianka? O zmianie na stałe na tym stanowisku w Apatorze spekulowano od dawna, sam Robert Sawina też był chyba zmęczony pracą pod nieustanną presją tysięcy kibiców. Stanowisko menedżera zwolnił - początkowo tymczasowo - już po meczu z Włókniarzem Częstochowa. Wtedy były spore zastrzeżenia do przygotowania toru na Motoarenie, sprawą zajęła się Komisja Orzekająca Speedway Ekstraligi i jedną z sankcji było zawieszenie na miesiąc Roberta Sawiny.

Trener mecze swojej drużyny oglądał spoza parkingu, a do pracy miał wrócić w ten piątek w wyjazdowym meczu ze Stalą Gorzów. Dzień wcześniej For Nature Solutions Apator oznajmił, że decyzją zarządu Robert Sawina nie będzie już więcej prowadził "Aniołów". Do końca tego sezonu zastąpi go senior toruńskiego żużla Jan Ząbik, który pełnił rolę trenera w trzech ostatnich meczach.

Jest więc już pewne, że po ostatnim meczu PGE Ekstraligi 2023 For Nature Solutions Apator będzie szukał nowego menedżera na kolejny sezon. Na rynku tymczasem pojawiło się wielu ciekawych kandydatów. Wolny jest faworyt kibiców Tomasz Bajerski, choć to rozwiązanie wydaje się najmniej prawdopodobne, z Unią Leszno rozstaje się Piotr Baron, a chęć powrotu do PGE Ekstraligi sygnalizuje także Sławomir Kryjom.