Robienie na drutach, ukulele, pieczenie chleba, zwierzęta. Oto hobby, które podbiły świat w pandemii. Będziecie zaskoczeni!

Kilka tygodni temu w internecie pojawił się mem z brytyjskim sportowcem - Tomem Daley - który w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Tokio tuż przed oddaniem skoku do wody robił sweter na drutach. Jak się okazało, olimpijczyk w ten sposób relaksował się przed zawodami, a przygodę z szydełkowaniem rozpoczął w czasie pierwszego lockdownu. Efekty swojej pracy prezentuje na specjalnym profilu na Instagramie. Zgromadził tam już 1,4 mln fanów, co pokazuje, że w swej pasji do robótek ręcznych nie jest odosobniony.