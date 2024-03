Rolnicy coraz bardziej zadłużeni. Rekordzista pochodzi z powiatu chełmińskiego

- Widać, że następuje przeniesienie niezapłaconych zobowiązań z obszaru bankowego do kupieckiego, ponieważ banki ostrożniej udzielają kredytów - zwraca uwagę dr hab. inż. Dorota Czerwińska-Kayzer z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - W najbliższym czasie to zjawisko może się pogłębiać, gdyż producenci środków produkcji lub hurtownicy, chcąc dokonać sprzedaży, będą udzielać wyższych kredytów kupieckich i w przypadku nieuregulowania długów takie informacje trafią do KRD.