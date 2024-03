Nowe techniki genomowe w opinii ekspertów. "Innowacja, która przyniesie wiele korzyści"

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ocenił potencjalne kwestie bezpieczeństwa nowych technik genomowych (NGT). Uznał, że rośliny uzyskane w drodze NTG nie stwarzają nowych zagrożeń i mogą powodować mniej niezamierzonych skutków w porównaniu z hodowlą konwencjonalną. Odniósł się do tego Parlament Europejski. W lutym br. (stosunkiem głosów 307 do 263 przy 41 wstrzymujących się), przyjął stanowisko do negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie nowych technik genomowych (NGT).

- Są to techniki, które zmieniają materiał genetyczny organizmu – informuje biuro prasowe Parlamentu Europejskiego. - Umożliwia to opracowanie ulepszonych odmian roślin, które są odporne na zmieniający się klimat, szkodniki i dają wyższe plony lub wymagają mniejszej ilości nawozów i pestycydów. Kilka produktów NGT jest już dostępnych na rynku poza Unią, np. na Filipinach banany, które nie brązowieją, co może zmniejszyć marnotrawstwo żywności i emisję CO2.