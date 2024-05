Rolnicy liczyli na wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty za ten rok. I doczekali się - nabór do 17 czerwca!

Pierwotnie rolnicy mieli czas do 15 maja 2024 r. (to tzw. termin podstawowy).

Wnioskują o wydłużenie terminu do końca czerwca

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował: „W związku z trwającym naborem wniosków o płatności bezpośrednie i równocześnie zachodzącymi zmianami w systemie dopłat bezpośrednich Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych ponownie wystąpił 5 kwietnia 2024 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wydłużenie podstawowego terminu składania wniosków do 30 czerwca 2024 r.(...)”

Zarejestrowano prawie 16 tysięcy wniosków w Kujawsko-Pomorskiem

Magdalena Kiciak-Kucharska, dyr. Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu przypomina, że o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych w ramach kolejnej kampanii można wnioskować od 15 marca 2024 r. Do 6 maja br. (do końca dnia) w województwie kujawsko – pomorskim zostało zarejestrowanych 15 533 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym o ekoschematy ubiega się 8 664 rolników: najwięcej o rolnictwo węglowe (6 706) oraz o dobrostan zwierząt (1 734). Rolnicy wnioskują również o płatności ONW (8 824 wnioski), kontynuacyjną płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną w ramach PROW 2014-2020 (291 wniosków) oraz kontynuacyjną płatność ekologiczną w ramach PROW 2014-2020 (15 wniosków).”

Ilu gospodarzy zgłosiło się po pomoc przy wypełnianiu wniosków do pracowników Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego? - To jedna trzecia liczby osób, które zgłosiły się do nas w minionym roku - twierdzi Ryszard Kamiński, dyr. KPODR. - A lepiej nie zwlekać do ostatniej chwili, bo wówczas doradcy mogą nie znaleźć czasu dla wszystkich chętnych.