Znane są stawki płatności za dobrostan zwierząt. Będzie więcej pieniędzy na Rolnictwo 4.0

Mniej optymistyczne jest to, że rolnicy na te płatności musieli poczekać dłużej, ale resort rolnictwa zapewnia, że „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przystąpi do niezwłocznego naliczania i wypłaty tych płatności”.

Zmiany w dobrym kierunku

W przypadku płatności dobrostanowych dotyczących świń oraz bydła wartość jednego punktu wynosi 104 zł. Zatem w przypadku dobrostanu loch za zwiększoną co najmniej o 20% powierzchnię bytową w pomieszczeniach lub w budynkach wysokość płatności na rok 2023 to 405,60 zł/szt. (3,9 pkt/szt.), zaś gdy dojdzie do zwiększenia tej powierzchni o co najmniej o 50% - 967,20 zł/szt (9,3 pkt/szt.). Za realizację praktyki ”Utrzymywanie na ściółce” przysługuje 166,40 zł/szt, za „Późniejsze odsadzanie młodych” - 280,80 zł/szt.