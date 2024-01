Rolnicy odetchnęli, bo Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF) zostanie wdrożony później

17 stycznia izba napisała, że w związku ze zbliżającym się terminem wprowadzenia w naszym systemie podatkowym elektronicznego formatu wystawiania faktur zwanego w skrócie KSeF, (miał obowiązywać od lipca 2024 roku), KPIR zwróciła się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz do ministra finansów z wnioskiem o wydłużenie terminu oraz rozłożenie w czasie wdrażania tegoż systemu.

Izba przedstawiła propozycje zmian

- Trzeba znać specyfikę rolnictwa, by wiedzieć, że wystawianie faktur w tej branży wygląda nieco inaczej - twierdzi Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej. - Na przykład rolnik, który sprzedaje tuczniki w wadze poubojowej na wycenę musi poczekać dzień, czasami dwa i dopiero wtedy może wystawić fakturę. Dlatego istnieje wiele obaw i wątpliwości co do wystawiania faktur za płody rolne oraz sprzedawane zwierzęta, za które rolnicy mogą wystawić taki dokument dopiero po wycenie ich wartości, a dzieje się to często po kilku dniach od daty dostawy.