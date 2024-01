Rekordowa kampania cukrownicza 2023/2024. Sypnęło cukrem, chociaż problemów na plantacjach buraków nie brakowało

Rekordowa kampania w "Polskim Cukrze"

- Cieszymy się z tego świetnego wyniku, bo jest to powód do dumy także dla plantatorów buraków – dodał Józef Pawela. - A nie był to łatwy rok. W listopadzie mieliśmy problemy ze zbiorem buraków, bo mrozy utrudniały pracę. Na szczęście udało się wykopać i odebrać wszystkie korzenie, ale te przemarznięte - choć zaraz po zbiorze, wyglądały całkiem dobrze - okazały się gorszej jakości. Zdaniem prezesa Paweli, nawet dopłaty za późne dostawy plonu w pełni nie zrekompensowały strat. - Pomimo tego, że wynegocjowaliśmy wyższe stawki – podkreślił. - W przypadku przemarzniętych buraków, także polaryzacja była gorsza.

Grupa kupiła 7,3 mln ton buraków cukrowych

Krajowa Grupa Spożywcza podała, że do 11 stycznia 2024 r. jej oddziały skupiły około 7,3 mln ton buraków cukrowych. Średnio kampania cukrownicza w spółce wynosi 118 dni, zaś średnia polaryzacja skupowa od początku kampanii (do 11 bm.) wyniosła 16,4%.

– Istotnym elementem sukcesu tegorocznej kampanii jest partnerstwo z plantatorami buraka cukrowego - powiedział Marek Zagórski, prezes zarządu Krajowej Grupy Spożywczej. - Nie jest to wyłącznie układ czysto biznesowy – dokładamy do podstawowej relacji dostawcy i odbiorcy dodatkowe elementy, takie jak wiedza, zaopatrzenie w środki produkcji, czy finansowanie.

Krajowa spółka podała, że do 11 bm. średnia cena za tonę buraków cukrowych, kontraktowanych z dopłatami, wyniosła 228,5 zł netto. Przypomnijmy, że plantatorzy dostarczający buraki do Krajowej Grupy Spożywczej w ostatniej kampanii otrzymają zapłatę za buraki kontraktowane (o zawartości cukru 16%), nie mniej niż 46,5 euro (netto) za 1 tonę. Spółka wyjaśnia, że na tę kwotę składa się cena podstawowa 45 €/t i świadczenie gwarantowane - 1,5 €/t (zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru).

Nordzucker kampanii jeszcze nie zakończył

Dobra cena w KGS na kolejny sezon, ale sytuacja na rynku jest zła

Józef Pawela dodaje, że wzajemne zrozumienie jest bardzo ważne, bo zarówno plantatorzy jak i producenci cukru, jadą na tym samym wózku. - Wynegocjowaliśmy korzystne stawki na kolejny sezon, ale nie wiem, czy jest się z czego cieszyć – dodał przedstawiciel plantatorów.

Bo w 2024 roku cena buraków kontraktowanych dostarczanych do KGS wyniesie nie mniej niż 46,5 euro netto za 1 tonę. - Zdajemy sobie sprawę, że cena za buraki jest uzależniona od stawek za cukier – podkreśla prezes Pawela. - Bardzo niepokoją nam informacje o tanim imporcie z Ukrainy, który co prawda trafia przede wszystkim do państw z południa Europy, ale zamyka to drogę dla polskiego cukru, którego sporo sprzedawaliśmy m.in. do Włoch.