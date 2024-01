Ferma kontra jej sąsiedzi. Budowa w Buczku ma dojść do skutku mimo protestu

Zielone światło dla fermy w Buczku

Niekiedy społecznościom lokalnym udaje się nie dopuścić do powstania fermy. Liczą na to mieszkańcy gminy Jeżewo w powiecie świeckim, którzy przeciwko budowie fermy trzody chlewnej w Buczku protestują od 2018 r. W pięciu budynkach inwentarskich przewiduje się tam chów 989,82 DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza używana m. in. do szacowania zapotrzebowania gospodarstwa na paszę) trzody chlewnej, w tym 602 loch, 3072 prosiąt, 3072 warchlaków, 3456 tuczników, 120 tuczników żeńskich i 5 knurów.