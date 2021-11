Rolniczy handel detaliczny i małe przetwórstwo 2021. O takie sumy można się starać

Na co można otrzymać pieniądze? Przykładowo na budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej. Mowa też o zakupie oraz instalacji maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania. Pomoc dotyczy także inwestycji związanych z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych. Kolejna kwestia: zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska. Uwaga, tym razem będzie można ubiegać się o dofinansowanie zakupu specjalistycznych środków transportu (cysterny, silosy, chłodnie czy izotermy).