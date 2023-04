Rolnik: - Ograniczmy tanie loty, jeśli Unii Europejskiej tak zależy na środowisku

Zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych „(...)niepokój budzi propozycja sprawozdawczyni dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności Parlamentu Europejskiego (ENVI), która chce ograniczenia stosowania pestycydów o ponad 80% w stosunku do lat 2018–2020. To postawiłoby propozycję komisji ENVI znacznie powyżej propozycji Komisji Europejskiej ze strategii „Od pola do stołu” dotyczącej 50% redukcji w porównaniu do lat 2015-2017. (...)”