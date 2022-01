Roman Leppert z UKW: - Rodzice są od wychowywania, a dziadkowie od kochania

- Instytucja babci i dziadka przydaje się jeszcze w dzisiejszych czasach?

- Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że się przydaje. Powiem więcej: przydaje się obu stronom, zarówno babciom i dziadkom, jak również wnuczkom i wnukom. Obie strony mają sobie sporo do zaoferowania.

- Do czego? Może zamiast Dnia babci należałoby wprowadzić Dzień opiekunki? To chyba coraz powszechniejsza instytucja wśród obecnych, jeszcze prokreacyjnych pokoleń. Ludzie porozjeżdżali się po kraju, po świecie. Chyba szczęściarz ten, co ma dziadków pod bokiem.

- Nie mam nic przeciwko świętowaniu Dnia opiekunki, to ważna rola. Nie zastąpi ona jednak babci, choćby z tego powodu, że w przypadku tej drugiej mamy do czynienia z więzami krwi (zapośredniczonymi przez rodziców), w tym pierwszym natomiast to jedynie rola, którą pełni się przez określony czas, do pełnienia której się kogoś wynajmuje. Charakterystyczna dla współczesności mobilność, rozdzielenie miejsca zamieszkania babć i wnuków (często mamy do czynienia z sytuacją, że mieszkają one/oni w różnych krajach) nie unieważnia jednak łączących ich więzi, które są/mogą być podtrzymywane z wykorzystaniem technicznych możliwości, jakimi obecnie dysponujemy. Odeszliśmy współcześnie (z różnych powodów) od tzw. rodziny wielopokoleniowej, w przypadku której pod jednym dachem mieszkali dziadkowie, rodzice i dzieci, nie oznacza to jednak, że unieważnione zostały w ten sposób łączące nas więzi. Sprzyja też im kultura, w której żyjemy, określiłbym ją mianem familiocentrycznej, czyli takiej, w której przywiązuje się duże znaczenie do tego co łączy nas z przodkami.