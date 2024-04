Rosjanie zakłócają sygnał GPS, a KAS karze kierowców i przedsiębiorców przewożących materialy wrażliwe

KAS karze kierowców i firmy transportowe zajmujące się przewozami materiałów SENT (wymagających monitorowania) wielotysięcznymi mandatami za to, że „nie widzi” sygnału GPS. A sygnał jest emitowany.

Według wszystkich znaków na „niebie i ziemi” satelitarny sygnał GPS zakłócany jest przez Rosjan z Obwodu Królewieckiego (Kaliningradzkiego), o czym nasze służby muszą doskonale wiedzieć (systematycznie informuje o tym m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej). Sygnał zagłuszany jest w południowej strefie Morza Bałtyckiego, na sporym obszarze Polski, a także na Litwie, Łotwie, Estonii i fragmencie Finlandii. Pierwsze doniesienia o problemie zgłaszali żeglarze morscy. - Ten problem pojawił się już ponad dwa lata temu, gdy Rosja najechała zbrojnie Ukrainę. Już wtedy firmy transportowe zaczęły się skarżyć na to, że cały czas miały włączone nadajniki sygnału GPS, tak jak przepisy nakazują, a celnicy twierdzili, że nie widzą go, co było podstawą do ukarania. Kierowcy mandaty przyjmują, bo co mają robić? - komentuje Maciej Wyrzykowski, bydgoski prawnik zajmujący się obsługą prawną firm transportowych, w tym postępowaniami administracyjnymi wobec przedsiębiorców transportowych. Prowadzi sprawy firm z Wielkopolski, Śląska, Warszawy i Kujawsko-Pomorskiego.

Kierowcy zatrzymywani są przez radiowozy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) na drogach w całym północnym pasie Polski lub gdy dojeżdżają do przejść granicznych, najczęściej na północnym wschodzie kraju.

- Bywa tak, że zatrzymany kierowca albo jego szef kontaktują się z providerem, czyli dostawcą usługi elektronicznej i okazuje się, że on odbiera sygnał GPS, podaje nawet dokładną lokalizację samochodu, co do metra. Ale KAS go nie odbiera i to jest dla niej podstawą do ukarania – wyjaśnia Maciej Wyrzykowski. Jego zdaniem KAS podchodzi do problemu najprościej jak można – wlepia słone mandaty Bogu ducha winnym, czyli kierowcom i ich pracodawcom. Mandat dla kierowcy wynosi 5 tys. zł, dla przedsiębiorcy 10 tysięcy.

Oczywiście od tej decyzji można się odwołać do sądu, ale ten – jak twierdzi nasz rozmówca - zwykle przyznaje racją celnikom. - Ostatnio patrol KAS zatrzymał mojego klienta w Gorzowie Wielkopolskim, po tym jak przejechał Szwecję i w Świnoujściu zjechał z promu. Celnicy powiedzieli mu, że śledzą go od samego Świnoujścia, bo już tam nie miał sygnału – dodaje bydgoski prawnik.

KAS odpowiada

Jakie jest stanowisko KAS w tej sprawie?

Wydział Prasowy - Biuro Komunikacji i Promocji KAS wyjaśnia nam, iż zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, przewoźnik, w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem, jest obowiązany zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem.

Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) udostępniony jest formularz umożliwiający weryfikację, czy dane geolokalizacyjne są przekazywane do Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT). Te same dane są dostępne dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w trakcie kontroli mobilnej, w obszarze SENT. Zgodnie z cytowaną ustawą w przypadku stwierdzenia trwającej dłużej niż godzinę niesprawności lokalizatora albo zewnętrznego systemu lokalizacji, kierujący jest obowiązany do niezwłocznego zatrzymania się na najbliższym parkingu samochodowym lub w najbliższej zatoce postojowej. - No dobrze, ale kierowca ma cały czas włączony lokalizator i nie orientuje się, że KAS go nie widzi. Moim zdanie nie jest to sprawiedliwe traktowanie przewoźników – kończy Wyrzykowski.

Co to jest SENT

System SENT to przygotowany i wprowadzony przez Ministerstwo Finansów teleelektroniczny nadzór nad samochodowym i kolejowym przewozem ładunków wrażliwych (m.in. żywności, paliw, towarów zawierających alkohol etylowy, wyrobów chemicznych, suszu tytoniowego, odpadów) które muszą być zgłaszane administracji skarbowej. Wraz z pojawieniem się rozporządzenia, każdy przewóz towarów wrażliwych musi być zgłoszony i na bieżąco aktualizowany.

