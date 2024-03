Konfiskata auta - aktualne zasady. Pijacka jazda wciąż jest na naszych drogach widoczna

Nieodpowiedzialne zachowania mnożą się

Naczelnik przestrzega, że prawo będzie twardo egzekwowane i zapowiada zwiększenie kontroli w okresie wielkanocnym. To czas wyjazdów samochodami do rodzin, a przy świątecznym stole niektórzy nie będą „wylewać za kołnierz”. To oczywiście zabronione nie jest, ale siadanie potem za kierownicą i jazda już tak.

- Cały czas, i to pomimo wejścia w życie prawa umożliwiającego konfiskatę pojazdu mechanicznego za jazdę pod wpływem alkoholu, zatrzymujemy pijanych kierowców. Próbujemy zdiagnozować ten problem, co jest tego przyczyną, ale widać, że na wielu zmotoryzowanych nie działają ani nasze apele, ani prośby o zachowanie za kierownicą trzeźwości – stwierdza nadkom. Robert Jakubas , p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Okres świąteczny i wspomniane spotkania w gronie rodzinnym mogą powodować w człowieku swoiste wyluzowanie norm społecznych i prawnych, co na drodze może się skończyć co najmniej źle, jeśli nie tragicznie.

- Synoptycy zapowiadają bardzo dobrą, ciepłą pogodę, co na drodze może skłaniać kierowców do mocniejszego przyciśnięcia pedału gazu. Przestrzegam przed tym, bo nadmierna prędkość także jest zgubna – kontynuuje Robert Jakubas.

Rowerzyści też powinni się mieć na baczności

Ciepłe promienie słońca zachęcą do wyjścia z domów rowerzystów i użytkowników elektrycznych hulajnóg. Ich także oficer policji przestrzega przed spożywaniem napojów wyskokowych.

Co prawda im konfiskata pojazdu nie grozi (bo w rozumieniu prawa nie są to pojazdy mechaniczne), ale słone mandaty i owszem. Przy stężeniu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila grozi 1000-złotowy mandat, zaś powyżej 0,5 promila budżet państwa wzbogaci się za sprawą sprawcy o 2500 zł. Odmowa przyjęcia mandatu lub szczególnie niebezpieczne zachowanie pijanego „kierowcy” jednośladu kończy się skierowanie sprawy do sądu.