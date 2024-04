Kierowcy łamią przepisy na potęgę! Oto taryfikator policyjnych mandatów w ruchu drogowym

Takie zachowania to przede wszystkim zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które w naszym kraju wyjątkowo często kończy się wypadkami i niepotrzebnymi ofiarami. Ale to także naruszenie kultury i brak szacunku dla tych uczestników ruchu drogowego, którzy najlepszych zasad dochowują. Ci zastanawiają się: dlaczego ja mogę jechać zgodnie z przepisami, a ktoś inny nie?

Policjanci od lat przekonują, że do świadomości najlepiej przemawiają kary finansowe. Te zdecydowanie wzrosły od 1 stycznia 2022 roku – maksymalny jednorazowy mandat wzrósł z 500 zł do 5 000, zaś przy zbiegu kilku wykroczeń z 1000 do 6 000 tysięcy. Maksymalna grzywna wymierzana przez sąd za wykroczenia drogowe wzrosła z 5 000 zł do 30 000.