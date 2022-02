Rosyjski żużlowiec Apatora Toruń Emil Sajfutdinow. "Módlcie się za Ukrainę"

Emil Sajfutdinow jest mocno związany z Polską, od lat mieszka w naszym kraju, od 2009 roku ma polskie obywatelstwo. To jednak w niczym nie zmieniło jego przywiązania do macierzystego kraju. To dla Rosji zdobywa medale w drużynowych i indywidualnych mistrzostwach świata, jako Rosjanin będzie reprezentował toruński Apator w nadchodzącym sezonie.

To jeden z pierwszych sportowców rosyjskich, którzy zajęli jasne stanowisko w sprawie napaści Rosji na Ukrainę. W mediach społecznościowych Sajfutdinow nie pozostawił żadnych wątpliwości, jaki jest jego stosunek do agresji. Na twitterze zamieścił zdjęcie z wiele mówiącymi hashtagami "stop wojnie", stań z Ukrainą", w podobnym tonie jest publikacja na instagramie rosyjskiego żużlowca.