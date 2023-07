ROW Rybnik - Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Wyszarpali bonus, ale kryzys trwa

Po kolejnych czterech wyścigach przewaga gospodarzy jeszcze wzrosła. ROW pewnie zmierzał nie tyko po wygraną w meczu, ale też mocno zwiększył swoje szanse na bonus . Po przy słabej postawie części polonistów (ponownie zupełnie bezradny David Bellego), 16-punktowa przewaga bydgoskiej drużyny z pierwszego spotkania stopnia do czterech punktów.

W 9.wyścigu walka na wyjściu z pierwszego łuku zakończyła się upadkiem Patryka Wojdyło (wykluczony) i Andreasa Lyagera. Duńczyk wyjechał do powtórki, ale ani on, ani Mateusz Szczepaniak, nie byli w stanie nawet zbliżyć się do Brady'ego Kurtza.

Poloniści po raz pierwszy wygrali drużynowo wyścig w 10. gonitwie, gdy Bjerre i Przyjemski pokonali 4:2 Jana Kyecha i Mateja Zagara. Ta sama para pojechał raz jeszcze w 12. biegu (Bjerre za Szczepaniaka, Przyjemski za Buszkiewicza) i wygrała 5:1, ponownie za plecami przywożąc Słoweńca.

Przed wyścigami nominowanymi wszystko wróciło "do normy", bo gospodarze pokonali podwójnie Szymona Szlauderbacha i Bjerre. W 14. biegu bonus Abramczyk Polonii zapewnili Przyjemski z Lyagerem, którzy pewnie i bez kłopotów pokonali podwójnie Kvecha i Wojdyło.

ROW RYBNIK - ABRAMCZYK POLONIA BYDGOSZCZ 49:41

ROW: Kurtz 12+2 (2,3,3,3,1), Wojdyło 7+1 (3,1,w,2,1), Zagar 7 (3,3,0,1), Winkler0 (-,-,-,-), Hansen 13 (2,3,3,3,2), Trześniewski 4+1 (2,2,0), Tkocz 1+1 (1,0,0), Kvech 5+1 (1,1,2,1,0).

POLONIA: Lyager 6+2 (1,1,2,0,2), Szczepaniak 3 (0,2,1,-), Bellego 0 (0,0,-,-,-), Szlauderbach 10 (0,2,2,2,1,3), Bjerre 10+1 (3,2,3,2,0,0), Przyjemski 11 (3,1,1,3,3), Buszkiewicz 0 (0,0,-), Basso 1+1 (1).