Rowerzyści będą mogli jeździć po chodnikach? Maksymalnie z prędkością 8 km/h

Rowerzyści mogą korzystać z chodnika tylko po spełnieniu ściśle określonych warunków. Za złamanie prawa grozi mandat, co prawda nieduży - 50 złotych Mateusz Bosiacki

- Pędzą chodnikiem z góry ulicą Lecha Kaczyńskiego na złamanie karku, a jak widzą pieszych to ostrzegają dzwonkami. Tam kiedyś dojdzie do tragedii - skarży się pani Anna z Bydgoszczy, która codziennie idzie tym chodnikiem do i z pracy. Najgorzej gdy schodzi, bo wtedy nie widzi zjeżdżających z dużą prędkością z góry cyklistów.