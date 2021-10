Rowerzyści z Golubia-Dobrzynia zdobyli dla miasta czujnik jakości powietrza

Akcja "Kręć Kilometry" zachęca do jazdy na rowerze, promuje zrównoważony transport i ekologiczne postawy. Nasze miasto wypadło w niej świetnie. Zarejestrowani rowerzyści uzyskali wynik 35 738 km, dzięki czemu miasto zajęło 21 miejsce i zdobyło czujnik smogu.

- Fundacja Allegro All For Planet przekazała na ręce burmistrza Mariusza Piątkowskiego czujnik jakości powietrza. Urządzenie jest nagrodą przyznaną za aktywny udział mieszkańców miasta w akcji "Kręć Kilometry". Czujnik smogu ufundowany przez Fundację Allegro All For Planet zostanie jeszcze w tym tygodniu zamontowany na budynku Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia. Już wkrótce aktualny stan powietrza w mieście będzie można sprawdzić dzięki takim aplikacjom mobilnym, jak: LookO2, Kanarek, Zanieczyszczenie Powietrza, Smog Polska oraz na dedykowanej stronie internetowej. Dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w akcji "Kręć Kilometry" i przyczyniły się do pozyskania czujnika jakości powietrza – informuje Urząd Miasta w Golubiu-Dobrzyniu.