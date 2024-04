Dominika Piotrowska to nowa burmistrz Golubia-Dobrzynia. Co o niej wiemy?

- Moją pasją jest samorząd, a w nim budowanie społeczeństwa obywatelskiego, czyli branie odpowiedzialności za swoje miasto czy ulicę, budowanie projektów społecznych. Sprawia mi to ogromną radość móc działać z ludźmi i tworzyć z nimi projekty takie jak "Osiedle Leśne powrót do natury", liczne koncerty, książkobrania, sadzenie drzew, spotkania dla kobiet z cyklu "Kobieta w roli głównej", warsztaty dla dzieci, seniorów. Bardzo lubię ludzi i tworzenie przestrzeni do rozwoju. Wiele przyjemności daje mi angażowanie się w sprawy społeczne, działanie razem z mieszkańcami, włączanie ich w procesy decyzyjne – dodaje Dominika Piotrowska.