Równo za dwa tygodnie rozpoczną się Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Bydgoszczy. Takiej imprezy jeszcze w Polsce nie było!

Choć dwa lata temu na mistrzostwach świata w Dubaju wywalczyła brąz w rzucie dyskiem i srebro w pchnięciu kulą, to jednak koncentruje się na rzucie dyskiem. Właśnie w tej konkurencji rywalizować będzie w Bydgoszczy. – To jest konkurencja olimpijska, a oszczepu i pchnięcia kulą w mojej grupie nie ma – tłumaczy.

Biało-czerwoni wciąż jeszcze walczą o miejsca w kadrze na igrzyska paraolimpijskie w Tokio. – Jeśli mnie zabiorą, to pojadę. Moje wyniki są coraz lepsze, więc mam dobre nadzieje. Nigdy nie byłam na igrzyskach, więc nie wiem, jak tam jest, ale bardzo chciałabym to przeżyć i wystartować tam – mówi Faustyna Kotłowska, specjalistka w rzucie dyskiem.

Zawody w Bydgoszczy dla polskich zawodników będą ostatnią szansą do wywalczenia miejsca w paraolimpijskiej reprezentacji Polski na igrzyska w Tokio. – Dla mnie te mistrzostwa są najważniejsze, bo przez dwa lata borykałem się z kontuzjami, a na Tokio zrobiłem tylko minimum B. Dziś wiem, że muszę się bardzo dobrze zaprezentować w Bydgoszczy, by zachować szanse wyjazdu na igrzyska. Także dla mnie Bydgoszcz 2021 jest imprezą docelową i po niej dowiem się, czy sezon się dla mnie kończy, czy jeszcze będę miał o co walczyć – mówi Mateusz Michalski, mistrz i wicemistrz paraolimpijski z Londynu, czterokrotny mistrz świata w biegach sprinterskich.

Michalski podkreśla, że w tej chwili jego forma rośnie, ale gdyby igrzyska odbyły się zgodnie z planem, to nie miałby szans, by polecieć do Tokio. - Jeśli teraz polecę to na pewno będę tym szczęściarzem, który skorzysta na przesunięciu terminu – dodaje.

Paralekkoatletyczne Mistrzostwa Europy odbędą się w dniach 1-5 czerwca.