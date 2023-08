Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego "Delfin" w gminie Grudziądz nadal stoi. Unieważniono przetarg na kontynuację prac

Firma, która ma dokończyć rozbudowę "Delfina" zostanie wybrana w trybie "z wolnej ręki"

Przypomnijmy . W maju br. jak informował zastępca wójta gm. Grudziądz, Jacek Zyglewicz ówczesny wykonawca przebudowy "Delfina", firma "Żarbud" złożyła wniosek o waloryzację kosztów na tę inwestycję latem ub. roku najpierw na kwotę ok. 4,3 mln zł, a następnie na 4,9 mln zł. Z szacunków gminy Grudziądz wynikało, że waloryzacja może wynieść ok. 1,3 mln zł i taka kwota miała zostać zaproponowana, na co nie było zgody wykonawcy. Wcześniej wypłacone zostało mu - bezspornie - 400 tys. zł waloryzacji.

GOK w Małym Rudniku też czeka na wykończenie prac

Dodajmy, że również stanęła rozbudowa GOK-u w Małym Rudniku, którą również realizowała pierwotnie ta sama firma co "Delfina". Powody były takie same. Brak porozumienia co do waloryzacji kosztorysu. Tutaj to firma odstąpiła od umowy z gminą. Sytuacja tu jest o tyle lepsza, że zakres wykonanych prac to ok. 90 proc. Jak poinformował wójt Rodziewicz, także w tym przypadku gmina szukała wykonawcy, która dokończy tę inwestycję poprzez postępowanie w trybie "z wolnej ręki". W najbliższych dniach ma zostać wybrana firma. Czas na wykonanie całości także jest do końca br.