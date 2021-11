Rozstrzygnięto przetargi na modernizacje ulic Zaleśnej oraz Zacisznej w Grudziądzu. Każda będzie kosztowała ponad milion złotych

Remont ulicy Zaleśnej w Grudziądzu

Miasto liczyło, że na tę inwestycję wyda nie więcej niż milion złotych, ale taka kwota nie wystarczyła. Najtańsza z pięciu ofert w przetargu była jednak niewiele droższa: za 1,193 mln zł prace wykonać gotowa jest firma Unitrak i i to ona została wybrana. Dodajmy, że najdroższa oferta opiewała na ponad 2,153 mln zł.

Stan ulicy Zaleśnej oraz parkingu przy ośrodku Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku jest fatalny. Ale to ma się zmienić. Zarząd Dróg Miejskich rozstrzygnął właśnie przetarg na modernizację jezdni i postoju przy bramie głównej na plażę miejską oraz utwardzenie parkingu leśnego przy zabudowaniach MORiW-u.

Remont ulicy Zacisznej w Grudziądzu

Także milion złotych miasto chciało wydać na przebudowę ulicy Zacisznej. I także w tym przypadku okazało się, że to za mało.

Do przetargu na to zadanie stanęła tylko firma Strabag, która zażądała 1,250 mln zł. I także tym razem miasto dołoży brakującą kwotę.