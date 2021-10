Rozwody 2021 w Kujawsko-Pomorskiem. Nadchodzi istna pandemia rozwodów. Tak twierdzą niektórzy eksperci

Gdy sąd w województwie kujawsko-pomorskim orzeka o rozwodzie, kobieta ma 39,6 roku, a mężczyzna - 42. Tak wynika z nowych danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, dotyczących 2020 roku. Wyjątki się zdarzają. Najmłodsza rozwiedziona w regionie to 19-latka. Najstarsze małżeństwa, które się rozstały, to te, gdzie i on, i ona, są po 60. Sądy na naszym terenie w zeszłym roku orzekły 146 rozwodów takich starszych małżonków.

Częściej rozstają się pary żyjące w miastach. - Na 3416 małżeństw, które rozwiodły się w województwie kujawsko-pomorskim w ubiegłym roku, 2270 to te pochodzące z miast - informuje Michał Cabański z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych w Bydgoszczy.

W błędzie jest ten, kto to myśli, że rozwodzą się tylko bezdzietne pary lub z jednym, najwyżej dwojgiem dzieci. W ostatnim roku rozwiodło się 31 małżeństw, posiadających czworo albo więcej dzieci.