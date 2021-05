Ruch Polska 2050 zaczyna akcję. Chcą walczyć o interesy mieszkańców woj. kujawsko-pomorskiego

Ruch Polska 2050 apeluje do rządu o sprawiedliwy podział środków z Funduszy Europejskich pomiędzy województwa. - Jako Ruch Polska 2050 popieramy władze województwa w walce o 1,269 mld euro dodatkowych środków z tej puli na kujawsko-pomorski RPO. To wyrówna szanse rozwojowe naszego regionu - mówi Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

Michał Koniuch, pełnomocnik polityczny ds. Struktur partyjnych w naszym regionie podkreśla istotne dla Polski znaczenie środków pochodzących z UE. Zaznacza, że pozycja województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście PKB w 2019 r. na jednego mieszkańca w regionach jest znacznie gorsza nie tylko względem stolicy, ale również w stosunku do takich województw jak: opolskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i lubelskie. - Istnieje wyraźna potrzeba wsparcia województwa kujawsko-pomorskiego w ramach polityki spójności prowadzonej przez Unię, biorąc również pod uwagę to, że nasz region nie będzie niestety beneficjentem Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – mówi Michał Koniuch. - Stawia nas to w gorszym położeniu wobec województw, do których fundusze te zostaną skierowane.

Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica, zwrócił uwagę na problematykę podziału Funduszy Europejskich w perspektywie lat 2021-2027.

Klucz jest niekorzystny - Alokacja dla Polski wynosi około 170 mld euro, co daje kwotę około 775 mld zł, o której mówi rząd, w tym 59,1 mld euro z Funduszu Odbudowy – zauważa Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica. - Wspólna polityka rolna wynosi 32,2 mld euro, a polityka spójności 72,2 mld euro; Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 3,8 mld euro i pozostałe 2,6 mld euro. W przypadku polityki spójności, analogicznie do obecnej sytuacji, tak i w nowej perspektywie 40 proc. tej kwoty zostanie skierowana do regionów w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Niestety, okazuje się, że klucz podziału jest dla nas niekorzystny, bo województwo kujawsko-pomorskie ma otrzymać 1,475 mld euro. Dla porównania dodam, że obecna wartość programu regionalnego to 1,9 mld euro.

Dodatkowo zaznacza, że polski rząd nierzetelnie przedstawia sytuację z podziałem środków, mówiąc o przypływie rekordowej puli finansowej. Faktycznie jednak nasze województwo otrzyma dwa razy mniej środków aniżeli inne województwa będące na tym samym poziomie rozwoju. - Rząd zostawił w rezerwie 25 proc. puli na programy regionalne. Jako Ruch Polska 2050 popieramy władze województwa w walce o 1,269 mld euro dodatkowych środków z tej puli na kujawsko-pomorski RPO. To wyrówna szanse rozwojowe naszego regionu - dodaje wójt gminy Płużnica. Skonieczka, który zajął ostatnio pierwsze miejsce w Polsce w rankingu (przeprowadzonym przez „Dziennik Gazetę Prawną”) na najlepszego włodarza w samorządach do 5 tysięcy mieszańców, jednocześnie zaapelował do władz województwa o złożenie jasnej deklaracji, że 100 proc. z dodatkowej puli przeznaczone zostanie na wsparcie obszarów zmarginalizowanych. Jest to 88 gmin zamieszkiwanych przez 45 proc. mieszkańców województwa wskazanych w regionalnych i krajowych dokumentach strategicznych jako zagrożone trwałą marginalizacją. Skierował również pytanie do posłów i senatorów Zjednoczonej Prawicy pochodzących z województwa kujawsko-pomorskiego o to, dlaczego nie walczą o interesy swoich współmieszkańców.