Runmageddon w Bydgoszczy. Tunele, ściany, trudne przeszkody. Z tym zmagali się uczestnicy [zdjęcia] zm

Runmageddon zawitał do Bydgoszczy. - To nie tylko bieg z przeszkodami, to przekraczanie własnych granic - podkreślają organizatorzy. Zobaczcie, z czym musieli mierzyć się uczestnicy >>>.