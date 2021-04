Rusza budowa nowego dworca we Włocławku. PKP podpisały umowę z wykonawcą - Budimexem SA

PKP podpisały 20 kwietnia 2021 r. umowę z warszawskim Budimexem SA na budowę dworca we Włocławku. Prace rozpoczną się w maju od przygotowania dworca tymczasowego, w którym prowadzona będzie obsługa podróżnych na czas realizacji inwestycji. Następnie zostanie rozebrany obecny dworcowy budynek.

- Mam nadzieję, że nowoczesny i proekologiczny budynek stanie się ważnym centrum społeczności lokalnej, tak jak zakłada to projekt i plany samorządu. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców - mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Podpisanie umowy z wykonawcą nowego dworca to bardzo waży dzień dla mieszkańców Włocławka i całego naszego regionu.

Nowy trzykondygnacyjny dworzec kolejowy we Włocławku będzie miał długość 91 m i szerokość 24 m Na parterze nowego dworca we Włocławku będzie wydzielona strefa dla podróżnych z dwiema poczekalniami, toaletami i pomieszczeniem dla opiekuna z dzieckiem. Po dwóch stronach holu znajdą się pomieszczenia przeznaczone na kasy biletowe w części południowej dla przewoźników kolejowych, a w części północnej dla operatorów komunikacji miejskiej oraz regionalnych połączeń autobusowych. Również na parterze zaplanowane zostały lokale komercyjne. Pomieszczenia na piętrze przeznaczone zostaną na potrzeby Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dworzec zostanie dostosowany do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Przy głównych wejściach do budynku zaprojektowano pochylnie. Komunikację wewnątrz obiektu ułatwią dwie windy, prowadzące z poziomu -1 na parter w części południowej oraz z parteru na piętro w części północnej. Do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dostosowane będą kasy biletowe i toalety. W budynku zaplanowano też udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących w postaci ścieżek prowadzących czy dotykowych map i oznaczeń.

Budimex SA wygrał przetarg na budowę dworca we Włocławku. Spółka podpisała umowę z PKP – Podpisanie umowy z wykonawcą remontu dworca to kolejny krok na drodze do realizacji tak bardzo oczekiwanej w moim mieście inwestycji. Dworzec, który powstanie, nie tylko zapewni komfort podróżnym, ale także znacząco zmieni obraz architektoniczny tej części miasta (...). Cieszę się, że prace przebiegają planowo i już wkrótce mieszkańcy Włocławka i okolic będą mogli korzystać z nowego dworca na miarę XXI wieku - mówi Joanna Borowiak, poseł na Sejm.

Dworzec zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania, m.in. monitoring czy BMS (zarządzanie systemami automatycznego sterowania). Na dachu obiektu pojawią się panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ok. 28 kWp. W ciągu roku wytworzą one ponad 26 tys. kWh energii elektrycznej, co pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla o około 21 tys. kg/rok. To mniej więcej taka sama ilość, jaką przez cały rok pochłania ponad 3000 drzew. Wytworzona energia posłuży w całości do zasilenia nowego budynku.

Koszt budowy dworca wyniesie ok. 25,7 mln zł brutto. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków budżetu państwa. Planowany termin jej zakończenia to koniec przyszłego roku.