Rusza program „Mata w każdej szkole”. To ważny dzień dla polskich zapasów

Dzięki zaangażowaniu PZU w popularyzacje zapasów, będzie to możliwe poprzez wprowadzenie do szkół podstawowych programu „Mata w każdej szkole”. Rekrutacja szkół rozpocznie się w najbliższy piątek i potrwa do 6 września. Program jest skierowany do szkół podstawowych na terenie całego kraju i zakłada, że trzy czwarte szkół zakwalifikowanych do programu będzie z miejscowości, których liczba mieszkańców nie przekracza trzydziestu tysięcy. Do programu zostanie zakwalifikowanych łącznie 128 szkół – po osiem z każdego województwa.

- Ćwiczenia ogólnorozwojowe są niezwykle istotne w początkowych etapach rozwoju dzieci. Dobra koordynacja ruchowa, którą kształtują, jest fundamentem każdego sportu. Wspierany przez PZU program „Mata w każdej szkole”, który dołączył do Dobrej Drużyny PZU, już wkrótce zagości w szkołach podstawowych i mamy nadzieję, że zmotywuje do aktywności fizycznej jak największą grupę dzieci. Będziemy śledzić ich rozgrywki i kibicować! – mówi Dawid Dziama, Dyrektor Biura Promocji Marki i Sponsoringu PZU.