Ruszyła pomoc dla pogorzelców z Wituni. Pani Angelika: -Nasze życie zmieniło się na zawsze

- Nasze życie zmieniło się na zawsze – opowiada pani Angelika, mama dwóch małych córek. Jedna ma cztery, a druga pięć lat. - Mój tata Andrzej odwiedził wynajmowane przeze mnie mieszkanie, by wymienić butlę gazową. Była ona rozszczelniona, co doprowadziło do tragicznego pożaru. Tata doznał oparzeń I i II stopnia. Straciłyśmy wszystko. Aktualnie znalazłyśmy schronienie u mojej siostry. To jednak tymczasowe rozwiązanie.