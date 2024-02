Ryby smaczne i zdrowe, ale czy na pewno dochodowe? Gospodarstwo rybackie w Chałaciach

Wymierne korzyści dla przyrody

Plusem hodowli ryb są rekompensaty za usługi wodnośrodowiskowe, o które mogą się ubiegać m.in. gospodarstwa rybackie. Warunkiem ich uzyskania jest zobowiązanie się do realizowania przez pięć kolejnych lat kalendarzowych wymagań wykraczających poza podstawowe zasady dobrej praktyki rybackiej.

- Prowadzenie gospodarstw rybackich daje przyrodzie wymierne korzyści – stwierdza Jędrzej Zwierzchowski. – Retencjonujemy przede wszystkim wodę i podtrzymujemy w miarę stabilny poziom wód gruntowych. Poprawiamy stan chemiczny i biologiczny wody poprzez jej wapnowanie. Stawy stanowią ostoję dla ptactwa wodnego i zwierząt. W Chałaciach mamy łabędzie, kaczki krzyżówki, gęsi, łyski, nurogęsi. Właśnie za te działania otrzymujemy rekompensaty wodnośrodowiskowe.

Drapieżniki i złodzieje

Hodowla ryb przysparza wielu problemów. Jednym z nich są drapieżniki, które stawy hodowlane traktują jak dobrze zaopatrzoną stołówkę. To kormorany, bobry, czaple siwe i wydry. W te rejony lubią się też zapuszczać orły bieliki, które nie pogardzą świeżą rybką.

- Ograniczenie strat wyrządzanych przez drapieżniki wymaga dużych sił i środków, a przede wszystkim jest bardzo kosztowne – wyjaśnia Jędrzej Zwierzchowski. – Jako obręb hodowlany mamy prawo do płoszenia przy użyciu armatek hukowych oraz do odstrzału redukcyjnego kormorana czarnego i bobra. Jeśli ktoś nie ma takiego statusu, nie może zrobić dosłownie nic.

Stawy hodowlane „odwiedzali” również złodzieje, którzy w kradzieży ryb upatrywali szybkiego i łatwego zarobku. To się, na szczęście, udało ukrócić. – Teraz kradzieże zdarzają się o wiele rzadziej – podsumowuje Jędrzej Zwierzchowski. – Od samego początku jesteśmy bardzo konsekwentni i zgłaszaliśmy wszystkie kradzieże na policję. Zostało złożonych pięć wniosków sądowych, co najwidoczniej zniechęciło amatorów cudzej własności.