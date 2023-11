Rynek mieszkaniowy w województwie kujawsko-pomorskim. Taka jest dostępność mieszkań na Bezpieczny Kredyt 2%

- Bezpieczny Kredyt 2% wszedł w życie w lipcu 2023 roku, a jeszcze w marcu br. sprawdziliśmy, jak wiele mieszkań spełniało kryteria cenowe tego programu - informują przedstawiciele sieciowej agencji nieruchomości Metrohouse. - Monitoringiem objęto lokale z rynku wtórnego do 600 000 zł w wybranych miastach.

Kto zamierza kupić mieszkanie, a chce finansować je z Bezpiecznego Kredytu 2%, ten musi - przypomnijmy - poszukiwać nieruchomości nie droższej niż 500 000 zł (w przypadku singla) albo 600 000 zł (małżonkowie/para wychowująca co najmniej jedno dziecko).

Zmiana sytuacji

- Wyraźnie spada ta dostępność - wskazują autorzy badania. - Najtrudniejsza sytuacja panuje w największych miastach. W Warszawie oferta mieszkań w tej cenie wynosiła w marcu 2023 r. 35%, a obecnie 14%. Stolica jest jednocześnie miastem, w którym dostępność takich lokali jest najmniejsza. Rekordowe spadki dotyczą jeszcze m.in. Gdańska, gdzie osiem miesięcy temu połowa ofert miała cenę poniżej 600 000 zł, a teraz jedynie co czwarta. Wzrosty cen i szybka sprzedaż tego segmentu mieszkań doprowadziły do dużego spadku dostępności w Krakowie i Wrocławiu.

W połowie listopada badanie powtórzono po to, żeby sprawdzić, jak zmieniła się dostępność mieszkań, które można kupić ze wsparciem bezpiecznego kredytu.

Poszukujący mieszkań z rządowym wsparciem w województwie kujawsko-pomorskim mają jednak w czym wybierać, bo u nas problem nie występuje. W Bydgoszczy w marcu br. 9 na 10 mieszkań można było kupić za maksymalnie 600 000 zł, a dzisiaj jest to 86%. Na terenie Torunia odsetek dostępnych lokali skurczył się z 86 do 74%.

Adres się znajdzie, ale ze znalezieniem funduszy bywa kłopot. Chodzi o zdolność kredytową. Eksperci Credipass wyliczyli, jaki trzeba wykazać dochód, aby uzyskać maksymalne kwoty kredytu w ramach programu. - Przy założeniu, że singiel nie ma wkładu własnego, musi zarobić aż 6 000 zł na rękę - podają. - W przypadku pary zarobki muszą wynieść w sumie 7 550 zł netto. Analizując rodzinę z dwojgiem dzieci i uwzględniając 500 plus, minimalne zarobki netto, umożliwiające otrzymanie 600 000 zł, wynoszą 9 637 zł.

Na lokalnym rynku wtórnym najniższe ceny oscylują wokół 1 500 zł za metr kwadratowy. Za najdroższe metry trzeba zapłacić prawie 16 000 zł. Deweloperzy życzą sobie od około 4 000 zł (chociażby w Cekcynie i Grudziądzu) do około 15 000 zł (w Bydgoszczy i Toruniu). Wprowadzenie Bezpiecznego Kredytu 2% zmieniło rynek, bo ceny lokali wzrosły nawet o 5%, ale pod koniec roku sytuacja zaczyna się uspokajać. W październiku średnia cena metra kwadratowego mieszkań nie rosła już tak szybko, jak we wrześniu.

Temat dofinansowania

Firma Domondo zapytała Polaków, co sądzą o bezpiecznym kredycie. Okazuje się, że nie wszyscy są zadowoleni, a co trzeciemu przeciętnemu kredytobiorcy, takiemu spoza programu, nie pasują warunki. - Uniemożliwia on przykładowo wynajem mieszkania przez pierwsze 10 lat. Poza tym, takie osoby często nie spełniają któregoś z kryteriów programu, ponieważ kredyt udzielany jest tylko na pierwsze mieszkanie (32 proc. badanych), beneficjent nie może mieć więcej niż 45 lat (24 proc.), kwota kredytu nie może przekroczyć 500 000 lub 600 000 zł zależnie od wielkości gospodarstwa domowego (16 proc.) - wymieniają autorzy analizy.