Rynek w Górznie. Tak wygląda serce miasta w najmniejszym mieście kujawsko-pomorskiego

Nazwa tego miasteczka w powiecie brodnickim nawiązuje do okolic górskich i nic dziwnego, skoro mnóstwo tu wzgórz i głębokich dolin. To obraz polodowcowy, a przy tym zmyślnie przez Matkę Naturę w przepastne lasy ozdobiony. Ludzie to piękno docenili i utworzyli Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy.