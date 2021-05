Rynek w Solcu Kujawskim rozkopany. W połowie 2022 r. ma tu być pięknie [zdjęcia]

Przed nami miesiące prac budowlanych na placu Jana Pawła II, a to oznacza utrudnienia. Już 10 maja wprowadzono w mieście pierwsze zmiany dotyczące komunikacji. Obecnie nie jest jeszcze tak źle. Roboty prowadzone są na samym rynku. Plac ogrodzony został wysokim płotem. Chodniki wokół wciąż są dostępne dla pieszych.

W środę 19 maja, w związku z pracami na rynku, doszło do awarii wodociągu. Mieszkańcy pobliskich ulic nie mieli wody. Na szczęście przerwa nie trwała długo.

Na ulicy Toruńskiej nic się jeszcze nie dzieje. Kierowcy pamiętać muszą jednak, że na ul. Tadeusza Kościuszki i na ul. Wolności w Solcu wprowadzono ruch dwukierunkowy. Co ważne - na całej długości tych ulic obowiązuje obecnie zakaz zatrzymywania się.

W miarę postępu robót wprowadzane będą kolejne zmiany w organizacji ruchu. W ramach drugiego etapu prac przewiduje się m.in. prowadzenie robót nie tylko na placu Jana Pawła II, także na ul. Toruńskiej. Wymusi to dalsze ograniczenia. Na odcinku ulicy Bydgoskiej - od ul. św. Stanisława do 23 Stycznia - zostanie wprowadzony wówczas ruch dwukierunkowy oraz zakaz zatrzymywania się.

Przetarg na remont i przebudowę rynku w Solcu Kujawskim ogłoszony został pod koniec stycznia br., w lutym było rozstrzygniecie. Chęć realizacji inwestycji, która finansowana będzie z budżetu gminy, wyraziły trzy firmy. Wybrano najtańszą ofertę złożoną przez wykonawcę z Bydgoszczy. Podjął się on zadania za kwotę 4 mln 995 tys. zł brutto.

Na rynku w Solcu Kujawskim dużo zmian

A co zmieni się do lata 2022 r. na rynku w Solcu? Położona zostanie nowa nawierzchnia, zamontowane nowe oświetlenie, pojawią się ławeczki, a także mała fontanna. Pojawić się mają także stoły do gry w warcaby i szachy. W ramach tego zadania przewidziana jest także budowa parkingu u zbiegu ulic Wolności i Toruńskiej oraz rozbudowa ul. Ułańskiej.