Z przewodnikiem po Koronowie, Solcu Kujawskim, Ostromecku, Kcyni. Zobacz co zwiedzisz i kiedy

Marszałkowski projekt „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem” – spotkał się z zainteresowaniem miast i gmin. Kilka z nich zgłosiło chęć udziału w projekcie. Z przewodnikiem zwiedzić możemy Koronowo, Ostromecko, Kcynię i Solec Kujawski

Zobacz wideo: Będzie wakacyjny boom? Polacy stęsknieni za podróżami.

Koronowo od lat bierze udział w takich akcjach. - W tym roku także się zgłosiliśmy – informuje Zenon Rydelski z Punktu Informacji Turystycznej w Koronowie. To on wraz z Mateuszem Nowickim, także pracującym w PIT, oprowadzi chętnych po Koronowie. - By spacer się odbył zgłosić się musi minimum pięć osób – podkreśla pan Zenon. - Grupa nie może być także zbyt liczna – dodaje. - Powodem względy sanitarne. Do przejścia blisko 8 km A co w programie wycieczki? Szlak przetarł Grzegorz Myk, przez wiele lat przewodnik po Koronowie. Dziś z powodów zdrowotnych ustąpić musiał miejsca innym. - Podczas spaceru pokażemy turystom dawną synagogę, bazylikę Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, park Grabina – wylicza Zenon Rydelski. - Na trasie także „Diabelski Młyn”, targ w Koronowie i most kolejki wąskotorowej.

Na spacer po Koronowie organizatorzy zapraszają w sobotę 29 maja w godz.10-13. O szczegółach dowiedzieć się można pod numerem tel. 721 060 283.

Więcej wiadomości z Koronowa i okolic na www.pomorska.pl/koronowo[/a] Z kolei w niedzielę 30 maja warto przyjechać do Kcyni, by z przewodnikiem zwiedzić Izbę Pamięci Towarzystwa Historycznego mieszczącą się w budynku dawnego Dworca PKP. Zgromadzono tam pamiątki związane z powstaniem wlkp., II wojną światową, a także z kolejnictwem. Pierwsza grupa wejdzie do budynku o godz. 11, kolejne o godz. 12, 13, 14 i 15.- To wyjątkowa okazja – zachcę Anna Duda-Nowicka z Urzędu Miejskiego w Kcyni, bo ratusz wraz z Towarzystwem Historycznym w Kcyni są partnerami wydarzenia.

Jutro początek rejestracji - Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie www.eskapada-z-przewodnikiem.pl – informuje Anna Duda-Nowicka. -Rejestracja rusza w czwartek 20 maja o godzinie 9, potrwa do wyczerpania liczby miejsc lub do 28 maja, do godziny 21.

W sobotę 29 bm. z przewodnikiem zwiedzić można także muzea w Solcu Kujawskim. Do skorzystania z oferty zachęcają m.in. pracownicy Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Od tej placówki o godz. 10 rozpocznie się spacer po Solcu. W programie także wizyta w prywatnym Muzeum PRL-u przy ul. Piastów oraz w Muzeum OSP. Na finał turyści zaproszeni zostaną do Muzeum Ziemi, które znajduje się na terenie soleckiego Juraparku.

W ramach turystycznej „Eskapady” wybrać się można także do Ostromecka. Kto jeszcze nie widział pałacu oraz kolekcji zabytkowych fortepianów i pianin Andrzeja Szwalbego może to zrobić teraz z przewodnikiem. Wejście pierwszej, 10-osobowej grupy do pałacu w sobotę 29 maja o godz. 12. Kolejne wejścia co godzinę, ostatnie o godz. 15. O szczegółach powiedzą w Miejski Centrum Kultury w Bydgoszczy, tel. 519 -346 -578.

Zobacz co zwiedzisz w ramach projekt „Eskapada. Poznaj swój region z przewodnikiem”