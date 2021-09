Rypin zorganizował debatę o pandemii koronawirusa i szczepieniach. Zobacz zdjęcia

Jak zapowiedział na wstępie starosta rypiński Jarosław Sochacki, debata miała rozwiać wszelkie wątpliwości związane ze szczepionkami na COVID-19, a także zachęcić do szczepienia niezdecydowanych. To dlatego wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. uczniowie rypińskich szkół.

– W mediach społecznościowych jest mnóstwo fake newsów, że szczepienia szkodzą – mówił Sochacki. – Sam jestem zaszczepiony, zachęcam także Państwa. W powiecie rypińskim z takiej możliwości skorzystało do tej pory ok. 50 proc. mieszkańców, jeśli chodzi o obie dawki. To wciąż za mało, zwłaszcza w przypadku młodzieży.

Szczegółowe dane związane z pandemią przedstawiła Beata Grabowska, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Od początku marca 2020 roku na kwarantannie przebywało łącznie ponad 13 tys. mieszańców powiatu rypińskiego, a pod nadzorem epidemiologicznym znajdowało się prawie 5,8 tys. Zachorowało 2289 mieszkańców, u 269 z nich konieczna była hospitalizacja, a 103 osoby zmarły.