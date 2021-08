Rypiński Dom Kultury upamiętni legendarnego gitarzystę Ivora Mairantsa. Artysta pochodził z Rypina

Ivor Mairants urodził się w Rypinie w 1908 roku, zmarł w Londynie w roku 1998. W 1913 roku wraz z rodziną przeniósł się do Anglii. Mairants był jednym z najbardziej znanych brytyjskich gitarzystów. Regularnie emitował swój kwintet na antenie Klubu gitarowego BBC. Opublikował wiele utworów, zarówno na gitarę klasyczną, flamenco oraz jazzową. Był felietonistą Melody Maker, BMG, Classical Guitar, a także liderem w sekcji gitar w corocznej ankiecie Melody Maker.

W 1950 roku Mairants założył Central School of Dance Music w Londynie, a później otworzył Ivor Mairants Musicentre. Należał do The Worshipful Company of Musicians, prestiżowej British Guild oraz został nagrodzony nadaniem tytułu Freeman of the City of London. W 1980 roku jego biografia My Fifty Fretting Years została opublikowana przez Ashley Mark Publishing a w 1995 roku ukazała się jego książka The Great Jazz Guitarists.