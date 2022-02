Ryszard Brejza w Senacie: - Mało prawdopodobne że kliknąłem

Z powodu syna

O sprawie informowaliśmy szczegółowo kilka dni temu. Nowych wątków w wysłuchaniu Ryszarda Brejzy nie było, poznaliśmy jednak didaskalia opisywanych wcześniej zdarzeń. - Uzyskałem potwierdzenie o 10 próbach zainfekowania tego telefonu w 2019 roku od lipca do sierpnia – opowiadał Ryszard Brejza Wszystkie te działania prowadzone były przez służby w czasie kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu. (…) Byłem w tym czasie członkiem grupy samorządowców (prezydentów, burmistrzów), która organizowała wsparcie dla kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Byłem pełnomocnikiem tej grupy na województwo kujawsko-pomorskie. ` Zdaniem inowrocławskiego samorządowca próby włamania miały jednak związek przede wszystkim z działalnością polityczną jego syna – Krzysztofa Brejzy .

Czy panowie z CBA?

Brejza senior nie wyklucza, że próby jego inwigilacji miały miejsce jeszcze przed domniemanym zastosowaniem Pegasusa. Przywołuje zdarzenie z przełomu czerwca i lipca 2019, kiedy to w godzinach wieczornych zauważył samochód zaparkowany przed swoim domem.

- Moja żona, wychodząc do apteki, zauważyła w samochodzie osobowym z rejestracja bydgoską dwóch młodych (ok. 30-40 lat) mężczyzn, którzy mieli przed sobą uruchomione laptopy. Wzbudziło to jej podejrzenie. Zapukała w szybę i zapytała: „Czy panowie z CBA?”. W takiej atmosferze żyjemy i żyliśmy.

Prezydent Inowrocławia zwracał uwagę, że sms-y spełniające rolę przynęt były związane z jego codzienną aktywnością. Stąd wyciąga wniosek, że któraś z polskich służb posiadała wiedzę pozwalającą na ich precyzyjne profilowanie.