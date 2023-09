Afera fakturowa znów na tapecie. Inowrocławski senator rezygnuje z immunitetu

- Prokuratura zakończyła sagę pod tytułem "Jestem niewinny, nikt mi nie postawił zarzutów, nawet mnie nikt nie przesłuchał w sprawie afery fakturowej". To, iż prokuratura zdecydowała się na wniosek o uchylenie immunitetu panu senatorowi świadczy o tym, że w tym ratuszu działy się rzeczy dziwne. W tym ratuszu byli ludzie, którzy twierdzili, że są bezpośrednio podlegli panu senatorowi Brejzie, że on kieruje ich działaniami. Ja osobiście widziałem, jak ta grupa działała. Ci ludzie chwalili się tym, że są z polecenia, nadania pana senatora - mówił Stachowiak.

Konferencja prasowa była efektem wystąpienia Prokuratury Okręgowej w Gdańsku do marszałka Senatu RP o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Krzysztofa Brejzy (PO) poprzez uchylenie jego immunitetu. Jak zaznaczyła prokuratura, powodem skierowania wniosku są ustalenia w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w inowrocławskim ratuszu, wskazujące na podejrzenie popełnienia przez senatora przestępstwa przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej.

Dodał też, że czeka aż senator sam zrezygnuje z immunitetu i będzie bronił się przed sądem wysłuchując argumentów prokuratury, świadków i oskarżonych w tej sprawie. - Pan senator wytoczy kilka procesów dziennikarzom, panu premierowi Kaczyńskiemu i mojej osobie. Pan senator, kiedy kieruje sprawy do sądów wierzy, że te wyroki będą uczciwe i zapadną na jego korzyść. Natomiast kiedy przychodzi do wniosków prokuratury i sprawy, która jest związana z aferą fakturową mówi, że to nie może być uczciwa sprawa - kontynuował Ireneusz Stachowiak, który kilka lat temu był zastępcą prezydenta Inowrocławia.