Rzepak zakwitnie już w kwietniu. Konieczne są wcześniejsze zabiegi, także w pasiekach

- W tym sezonie trzeba inaczej podchodzić do ochrony uprawy rzepaku i z wyprzedzeniem planować kolejne kroki – uczula Michał Filipowski, menedżer ds. upraw rolniczych z firmy Innvigo. - W tych wczesnych zabiegach trzeba zadbać o to, żeby rośliny nie pięły się do góry, tylko rozrastały na boki, ponieważ to warunkuje przyszły plon. Zadaniem tych zabiegów regulacyjnych jest wyrównanie roślin, które na jednym polu mogą być w różnych fazach wzrostu. Dzięki temu wejdą one w okres kwitnienia w tym samym momencie.