Rzepaku w Unii Europejskiej ubywa, więc ceny oleju rosną. A rolnicy oczekują stabilizacji

- Nie możemy obrażać się na Europejski Zielony Ład, ale musimy trzymać rękę na pulsie, by strategia „Od pola do stołu” nie zniszczyła upraw rzepaku - stwierdził Juliusz Młodecki, prezes Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych. - Jesteśmy zieloną wyspą na unijnej mapie, prawdopodobnie nasz kraj, gdzie uprawy rzepaku zajmują ok. 1 miliona hektarów, jest największym producentem w Europie.

Trudności z ochroną roślin we Francji wiązały się z unijnym zakazem stosowania neonikotynoidów i brakiem skutecznych, alternatywnych środków. Do tego doszły okresy suszy, spadek opłacalności produkcji, wielkości plonów, rosnące koszty. Dlatego wielu francuskich rolników ograniczyło powierzchnię upraw rzepaku, niektórzy woleli przestawić się na uprawę słoneczników. No i w ciągu kilku lat powierzchnia upraw rzepaku we Francji z 1,5 mln ha spadła do ok. 900 tys. ha.

Prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyr. Instytutu Ochrony Roślin - PIB zauważył, że już teraz brakuje bardzo skutecznych zapraw nasiennych, a UE zamierza wycofać kolejne środki. Jego zdaniem po wprowadzeniu Europejskiego Zielonego Ładu będzie jeszcze trudniejsze zwalczanie przede wszystkim szkodników w uprawach.