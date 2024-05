Są kontrowersje wokół remontów i funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Golubiu-Dobrzyniu

Według zgłoszenia mieszkanki, w bloku przy ulicy Żeromskiego podniesiono drastycznie fundusz remontowy - ze 1.10zl za m2 na 2.30zl za m2, co ma być związane z planowanymi remontami. Nasza Czytelniczka chciała dowiedzieć się kto zgodził się na remonty w bloku oraz czy mieszkańcy byli pytani o nie.

- Pani prezes sporo czasu temu mówiła, że pieniądze z bloku z funduszu są pożyczone na inne bloki, aby nie brać pożyczek i nie podnosić im opłaty, a teraz jak wymyślił ktoś remont generalny elewacji naszego bloku to pieniądze na ten cel mają podchodzić z podwyżki, a nie z pożyczonych jak pożyczali od nas dla innych. Pomijam fakt, że w mojej ocenie remont elewacji nie jest potrzebny teraz kiedy od około pół roku mamy ciągle podwyżki w czynszu za inne rzeczy- składowe czynszu – informowała nas Czytelniczka.

- Podczas budowy dwóch naszych nowych bloków mieszkalnych, mieszkańcy bloku Żeromskiego 5 rozmawiali z zarządem i członkami Rady Nadzorczej Spółdzielni o możliwości remontu ich budynku, czyli uzupełnieniu odpadających tynków na balkonach, malowaniu i wymianie pleks na nowe. Nie da się ukryć, że budynek Żeromskiego 5 ma 22 lata i potrzebuje malowania i remontu. Prace zostały oszacowane na ponad 300,000 zł. Rada Nadzorcza w dniu 8.12.2023 r. podjęła uchwałę o zmianie stawki na fundusz remontowy od dnia 1.04.2024 r z 1,3 zł do wysokości 2,3 zł. Inwestycja planowana jest na wiosnę 2025 r – informuje prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Hanna Grzywińska.

Spółdzielnia 28 grudnia 2023 przygotowała informację do mieszkańców, że planowany jest remont budynku (naprawa elewacji, malowanie całego budynku, wymiana osłon balkonów). W piśmie zamieszczono także informację o zmianie stawek funduszu remontowego oraz opłat za garaż.

„W dniu 8.12.2023 r. Rada Nadzorcza SM podjęła uchwałę nr 21/2023 o zmianie od 1.04.2024r. Stawki funduszu remontowego z 1.3*m2 do wysokości 2,3*m2. Z dniem 1.04.2024r. zmianie ulega również opłata za garaż do wysokości 2,00 zł*m2 (z vatem)” – czytamy w informacji.Pismo do spółdzielców zostało wysłane 29 grudnia 2023.