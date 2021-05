Sadzonki drzew trafiły do mieszkańców Golubia-Dobrzynia z Fundacji „Aktywni Obecni”. Zobacz zdjęcia

- "60-letnia sosna wydziela tyle tlenu, ile zużywają 3 osoby, a hektar lasu zaspokaja potrzeby 45 osób. 10-metrowe drzewo produkuje średnio około 118 kg tlenu rocznie, człowiek zużywa go 176 kg – 2 drzewa średniej wielkości zaspokajają potrzeby 1 osoby." Matka Ziemia na pewno na tym skorzysta i odwdzięczy się Państwu świeżym powietrzem, a co za tym idzie i zdrowiem! Jesteśmy dumni z Waszej postawy. Tak wielu z Was przybyło, by posadzić drzewo w swoim otoczeniu! Brawo i dziękujemy! - informuje Fundacja „Aktywni Obecni”.