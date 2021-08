Samochód stał na światłach. Kierowca w środku się nie ruszał. Kapitan Rafał Rylich z Centrum Szkolenia WOT z Torunia go uratował

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Do zdarzenia doszło 26 maja 2021. Kpt. Rafał Rylich w czasie pozasłużbowym jechał samochodem drogą krajową nr 10. W Czernikowie (powiat toruński) zauważył zatrzymany na światłach pojazd z nieruszającym się kierowcą. Kpt. Rylich natychmiast się zatrzymał. Gdy żołnierz zorientował się, że tamten pan nie oddycha, wyjął go z samochodu i rozpoczął sztuczne oddychanie. Po około 20 minutach przybyło pogotowie ratunkowe i śmigłowiec LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Okazało się, że pan Władysław miał rozległy zawał. Następne dni spędził w szpitalu, pod respiratorem.