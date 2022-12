W regionie uczą Ukraińców, jak udzielać pomocy w ograniczonej przestrzeni śmigłowca

Ukraińscy lekarze i felczerzy rozpoczęli w Polsce szkolenie, z zakresu lotniczego ratownictwa medycznego…

Zgadza się. Szkolenie zainicjowały Pierwsze Damy Polski i Ukrainy. Jest jednym z elementów szerszej współpracy obydwu tych krajów. Po pierwsze - ma przygotować lekarzy i felczerów z Ukrainy do działań związanych z zabezpieczeniem i ewakuacją drogą lotniczą rannych żołnierzy i mieszkańców ze strefy działań wojennych. Przede wszystkim w oparciu o śmigłowce ratunkowe. Po drugie – ma wspomóc w budowaniu struktury Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (ang. Helicopter Emergency Medical Service, HEMS), której tworzenie rozpoczęto na Ukrainie w 2021 roku. Przed wojną uruchomiono tu jedynie dwie takie bazy HEMS - w Kijowie i we Lwowie. Teraz, ze względu na agresję Rosji, czynności wstrzymano, ale po zakończeniu wojny strona ukraińska planuje dalej ten projekt rozwijać. Pierwsza dziesięcioosobowa grupa przyjechała do nas z Kijowa, Odessy, Czerkasów i ze Lwowa.