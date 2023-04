Samotny ojciec z Bydgoszczy szukał opiekunki dla córki. Zgłosiła się zainteresowana, ale tatą, nie dzieckiem

Ogłoszenie o pracę

Nie chciał wciąż korzystać ze wsparcia swojej mamy, więc postanowił dać ogłoszenie na portalu bezpłatnych anonsów. Brzmiało mniej więcej tak: "Zatrudnię opiekunkę do dziecka. Córka ma 8 lat, więc szukam pani, która tylko dwa lub trzy dni w tygodniu będzie zaprowadzała córkę do szkoły lub ją odbierała". Zaproponował umowę o dzieło. Podał stawkę: 26 złotych na rękę na godzinę. Zostawił swój nr telefonu.

Na portalu widać jego imię i nazwisko. Jak ktoś chce, ten po imieniu i nazwisku pana wyszuka informacji w internecie, czym on się zajmuje. Otóż zajmuje wysokie stanowisko w dużym przedsiębiorstwie. Samotny, przedsiębiorczy, do tego przystojny (jego zdjęcia tak samo da się znaleźć w sieci, chociaż nie jego prywatne, lecz ze spotkań firmowych), no i odpowiedzialny, skoro samotnie wychowuje dziecko. Dla niektórych pań - kandydat na partnera.

Nie minęło 15 minut od wstawienia ogłoszenia, a ów pan odebrał pierwszy telefon. Pani była z drugiego końca miasta. Do domu samotnego taty i jego córki jechałaby autobusem prawie godzinę w jedną stronę. Zrezygnowała.