San Marino - Polska. Kiedy mecz? Gdzie oglądać? Transmisja TV. Stream. Online

Polska - Albania to piąty mecz w eliminacjach do mistrzostw świata Katar 2022. Do tej pory Polacy na wyjeździe zremisowali z Węgrami 3:3, u siebie pokonali Andorę 3:0, przegrali w delegacji z Anglią 1:2 i w ostatni czwartek pokonali Albanię 4:1. Po tej wygranej pdopieczni Paulo Sousy awansowali na drugie miejsce w grupie I, które premiowane jest grą w barażach. Do prowadzących Anglików tracą 5 punktów, a trzecich Węgrów wyprzedzają lepszym bilansem goli.

San Marino to dostarczyciel punktów. Do tej pory ta ekipa przegrała kolejno z Anglią 0:5, Węgrami 0:3, Albanią 0:2 i Andorą 0:2.

